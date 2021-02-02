وکالة مهر تعزي وفاة الأكاديمي الفلسطيني "عبد الستار قاسم"

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن وقفة عبدالستار قاسم مع الحق حیث دفع ثمنه في الاعتقال والملاحقة کان من اهم سماته. فاکمل دراسته في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة ولاية كنساس الأمريكية، ثم درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة ميزوري الأمريكية، كما حاز درجة الدكتوراه في الفلسفة السياسية من جامعة ميزوري عام 1977.

تميز عبدالستار بابحاثه المتکثرة وصنفوه من افضل مأئة کاتب في العالم. وصدر له نحو 25 كتابا وحوالي 130 بحثا علميا إضافة إلى آلاف المقالات بصحف عربية وأجنبية وفلسطينية، ومن أبرز عناوين كتبه “الفلسفة السياسية التقليدية”، و”سقوط ملك الملوك” (حول الثورة الإيرانيةوسقوط الشاه ونحن في ذکري ایامه)، و”الشهيد عز الدين القسام”، و”المرأة في الفكر الإسلامي”، و”الموجز في القضية الفلسطينية”، وحاز على جائزة “عبد الحميد شومان للعلماء الشبان العرب” لعام 1984.

يعتبر الأكاديمي الفلسطيني من أبرز المعارضين للسلطة الفلسطينية واتفاق “أوسلو” للسلام الموقع عام 1993 بين منظمة التحرير وإسرائيل، واعتقل لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدة مرات بسبب مواقفه.

تعرض قاسم في أغسطس/ آب 2014، لمحاولة اغتيال بمدينة نابلس، حينما أطلق مسلحون مجهولون النار عليه أثناء توجهه إلى إجراء مقابلة تلفزيونية، إلا أنه نجا بأعجوبة، ولم يتم الكشف عن الجهة التي نفذت العملية.

وتعرض الخبير السياسي الفلسطيني لثمانية اعتداءات بين الضرب وإطلاق الرصاص المباشر عليه وحرق مركبته، إضافة لعشرات رسائل التهديد.

قال حزب الشعب الفلسطيني في بيان صحفي له إن الأكاديمي الراحل "عاش حياة حافلة بالعمل من أجل قضية وحقوق شعبه الوطنية، وفي الدفاع عن الحريات العامة، والعطاء في مجال التعليم العالي".

كما نعته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها وعبر الناطق باسمها حسام بدران الذي نشر عبر صفحته على الفيس بوك "عرفناه رجلا وطنيا صادقا، يقول الحق مهما كانت العقبات والتحديات والمواقف المضاة، رجل آمن بالثوابت ودعا للحفاظ عليها".

من جانبه، نعى زاهر الششتري عضو القيادة السياسية للجبهة الشعبية على صفحته عبر الفيس بوك أيضا وقال "أنعى أحد المفكرين والقادة وصاحب الرأي والتعبير الحر، خسارة كبيرة لشعبنا الفلسطيني".

وأصدرت قيادة لجان المقاومة وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين بقطاع غزة بيانا نعت فيه الدكتور قاسم، وقالت "رحل بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحيات والنضال المتواصل والدؤوب من أجل قضيتنا الوطنية والدفاع عن شعبنا ومقاومته نهجا وقولا وسلوكا".

ودعت ما تسمى بلجنة المتابعة في القوى الوطنية والإسلامية في غزة للمشاركة في "خيمة العزاء" التي ستقام للدكتور قاسم في ساحة الجندي المجهول هناك غدا الثلاثاء.

وعلى جداره في الفيس بوك كتب الدكتور عادل الأسطة الناقد واستاذ الأدب العربي في جامعة النجاح وزميل الراحل قاسم "نحن زملاء منذ عام 1982، عرف قاسم بمواقفه النقدية الجريئة وحرصه على الروح الأكاديمية وروحه المرحة أيضا".

وکالة مهر للأنباء تعزي اسرة الإعلام والشعب الفلسطیني برحیل احد اهم المناضلین من اجل القضیة الفلسطینیة راجیة الجنة والغفران من الله والصبر و السلان لاسرة الفقید.

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