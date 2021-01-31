بدء الحقن البشري للقاح كورونا "رازي" خلال ثلاثة أسابيع القادمة 

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن معهد الرازي للقاح والمصل، أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم من قبل رئيس معهد الرازي ورئيس الجامعة الإيرانية للعلوم الطبية لبدء تجربة كلينيكية للقاح كورونا الخاص بمؤسسة "رازي".

وفقًا لهذه المذكرة ، سیجري مجموعة من الباحثين من جامعة إيران للعلوم الطبية ومستشفى الرسول الأكرم تجربة كلينيكية للقاح كورونا "رازي".

وقال الدكتور محمد حسين فلاح مهرآبادي نائب مدير البحوث والتكنولوجيا بمعهد الرازي على هامش توقيع مذكرة التفاهم للتجربة السريرية للقاح"كوو بارس" التابع لمعهد رازي: تم إجراء هذا اللقاح على ثلاثة قوارض وأرانب وأجري أيضا على القرود.

وأضاف: "بعد إعداد الوثائق في معهد الرازي وإرسالها إلى دائرة الغذاء والدواء ، قامت هذه المنظمة بعد مراجعة واعتماد وثائق وبروتوكولات معهد الرازي للقاح كورونا ، بتقديمها إلى لجنة الأخلاقيات الوطنية لمراجعتها والحصول على ترخيص لها ". وتمت الموافقة على اللقاح من قبل اللجنة الوطنية للأخلاقيات.

وذكر فلاح مهرآبادي أنه تم الحصول على كود رخصة التجربة السريرية لـ Razi Koo Pars وهو في طور الحصول على رخصة الحقن البشري ، مذكراً: سيبدأ الحقن البشري لهذا اللقاح في الأسابيع الثلاثة القادمة.

وذكر أن التجارب السريرية للمرحلتين الأولى والثانية ستنتهي في غضون أربعة إلى خمسة أشهر وستكون النتائج حاسمة لإصدار الإذن بدخول المرحلة الثالثة والإنتاج الضخم.

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