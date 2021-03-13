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١٣‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١:٠٨ م

كوسوفو ستفتتح سفارتها في القدس المحتلة الاثنين المقبل

كوسوفو ستفتتح سفارتها في القدس المحتلة الاثنين المقبل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت بأن كوسوفو ستفتتح سفارتها في القدس المحتلة، يوم الاثنين المقبل، كثالث دولة في العالم وأول دولة ذات غالبية مسلمة تنقل سفارتها بكيان الاحتلال إلى مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن المراسم لافتتاح السفارة ستجري الاثنين بمشاركة عدد من الدبلوماسيين الكبار من كلا الجانبين.

ووقع الکیان الصهیوني مع كوسوفو اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية مطلع فبراير لماضي في إطار مراسم رسمية أجريت بصورة افتراضية عن طريق تطبيق "زوم" وبحضور وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي ووزيرة خارجية كوسوفو ميليزا هاراديناغ، وقد تم رفع الستار عن لافتة السفارة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعترفت رسميا في ديسمبر 2017، بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال، وافتتحت السفارة الأمريكية في القدس في مايو 2018، بالتزامن مع الذكرى السبعين لما يعتبره الاحتلال "إعلان استقلالها".

أما الدولة الثانية التي أعلنت نقل سفارتها في كيان الاحتلال إلى القدس فكانت غواتيمالا، بعد أمريكا./انتهى/

رمز الخبر 1912649

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