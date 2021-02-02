الاتحاد الأوروبي يدعو إلى رفع العقوبات الأمريكية عن إيران

وافادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "بيتر ستانو" في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية مساء اليوم الثلاثاء قال، نريد من واشنطن رفع العقوبات التي تفرضها على إيران.

وأضاف أن "جميع القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني يمكن بحثها في اللجنة المشتركة".

وأقر ستانو بأن "الاتفاق النووي الإيراني مهم للغاية ولم يكن هناك اتفاق أكثر أهمية من ذلك أبدًا".

ومضى بالقول انه ثمة هناك آليات اختبار حقيقية لتنفيذ الاتفاق النووي ستكون مسؤولة عنها فقط الوكالة الدولية للطاقة الذرية كطرف حيادي، مؤكدا أن الدبلوماسية لها الدور الأكثر أهمية في سبيل إعادة الطرفين الى الاتفاق النووي مضيفا ان الاتحاد الاوروبي يريد ضمان عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وإعادة التزام إيران بتعهداتها بموجب الاتفاقية.

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