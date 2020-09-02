قوة امنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبي تلاحق بقايا الارهابيين في العراق

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان القوات الامنية العراقية المشتركة اطلقت عمليات واسعة النطاق للبحث عن بقايا الارهابيين في وادي جنت شمال شرق ديالى.

واسفرت هذه العمليات عن ضبط اوكار للارهابيين بداخلها اسلحة مختلفة، حيث تم تدميرها بالكامل.

وقال القيادي في الحشد الشعبي "احمد التميمي": "ان قطعات اللواء 110 في الحشد الشعبي انطلقت في عملية عسكرية من محورين في مناطق شمال شرق ديالى لتعقب الارهابيين".

واضاف "التميمي": "ان العملية اسفرت عن ضبط اوكار داعشية تضم عبوات ناسفة تم تفجيرها، مؤكدا ان العملية مستمرة حتى تحقيق الاهداف المرسومة لها".

ومن جانبه ذكر مصدر أمني: "أن قوة امنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبي عثرت على 3 أوكار لداعش في قرية الخيلانية ضمن حوض سنسل شمال المقدادية شمال شرق بعقوبة وتم تدميرها موقعيا".

واكد مدير ناحية العظيم "عبد الجبار العبيدي" ان الاجهزة الامنية عازمة على تأمين حدود ناحية العظيم الملاصقة لمحافظة صلاح الدين.

وقال العبيدي: "ان القوات الامنية بدأت تنفيذ خطة انتشار امني على الحدود بين ديالى وصلاح الدين من جهة ناحية العظيم شمال بعقوبة، على خلفية الهجوم الارهابي الذي استهدف قرية الهيتاويين وراح ضحيته اربعة اشخاص من ابناء القرية.

وأكد محافظ ديالى "مثنى التميمي" على أهمية التنسيق مع الإقليم لرصد تحركات عصابات داعش الإرهابية.

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