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٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٢:٠٧ م

بدعوة رئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى؛

رئيس السلطة القضائية في ايران يزور العراق غداً

رئيس السلطة القضائية في ايران يزور العراق غداً

اعلن مجلس القضاء العراقي الاعلى، اليوم الاحد، ان رئيس السلطة القضائية في جمهورية ايران الاسلامية سماحة اية الله السيد ابراهيم رئيسي إلى بغداد يوم غد الاثنين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن السومرية نيوز أنه ذكر المجلس في بيان أنه "بناء على دعوة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان يصل رئيس السلطة القضائية في جمهورية ايران الاسلامية سماحة اية الله السيد ابراهيم رئيسي إلى بغداد يوم غد الاثنين الموافق 8-2-2021 على رأس وفد قضائي عالي المستوى".

واضاف ان "الوفد سيزور مقر مجلس القضاء الاعلى يوم الثلاثاء لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في اطار التعاون القضائي والقانوني".

وبين انه "سيتم على هامش الزيارة عقد مذكرات تفاهم مع وزارة العدل وهيئة النزاهة الاتحادية والمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق"./انتهى/
 

رمز الخبر 1911665

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