مزاعم "المنافقين" حول القيام بعمل ارهابي في مجمع القدس القضائي كاذبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في بيان المركز الاعلامي للسلطة القضائية بهذا الشان: لقد ادّعت زمرة "المنافقين" الارهابية قبل ساعة، أنها اقدمت على عمل ارهابي في مجمع القدس القضائي بطهران.

وتابع البيان: لقد كشفت المتابعات، ان مزاعم زمرة المنافقين الارهابية لا اساس لها من الصحة وكاذبة؛ مبينا انه "لم يقع اي حادث قد يزعزع الامن في هذا المجمع القضائي".

وتكافح الجهات المختصة في إيران بشكل مستمر، بعض الجماعات الإرهابية المدعومة خارجياً والتي تسعى إلى النيل من الأمن والاستقرار في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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