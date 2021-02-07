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٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٣:١٠ م

في افتتاح مشاريع زراعية؛

روحاني: ستتضاعف الدفيئات الزراعية في إيران ثلاث مرات حتى نهاية الحكومة الحالية

روحاني: ستتضاعف الدفيئات الزراعية في إيران ثلاث مرات حتى نهاية الحكومة الحالية

أعلن رئيس الجمهورية حسن روحاني، اليوم الأحد، خلال افتتاحه مشاريع زراعية متنوعة وتكريم المزارعين النموذجيين أنه "حتى نهاية الحكومة الإيرانية الحالية ستكون الدفيئات الزراعية ثلاثة أضعاف".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف الرئيس روحاني لدى افتتاحه مشاريع زراعية متنوعة وتكريم المزارعين النموذجيين اليوم الاحد: لو لم تكن المحاصيل الزراعية متوفرة للمواطنين وكنا نحتاجها من الخارج لواجهنا مشاكل عديدة في الظروف الحساسة.

وأكد روحاني ان من المهم جدا ان نكون مكتفين ذاتيا في مجال المواد الغذائية والزراعة خاصة في ظروف الحظر  والحرب الاقتصادية .

كما تطرق روحاني الى انجازات حكومته في تطوير الزراعة من خلال تحسين البذور وانظمة الري والاسمدة ومكافحة الآفات الزراعية ، فضلا عن توفير التجهيزات والآلات الزراعية التي تختصر الجهد والوقت في انتاج افضل المحاصيل.

رمز الخبر 1911671

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