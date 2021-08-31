اتلاف 171 طن من البذور الفاسدة مقدمة من "الفاو" كمساعدات للشعب اليمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الزراعة، عبدالوهاب الخيل، اكد لقناة المسيرة ان الكمية التي تم اتلافها ارادت الفاو من خلالها تدمير الزراعة في اليمن، مشيرا إلى ان الجزء الاكبر من الكمية كانت متجهة نحو الاراضي المحتلة في المحافظات الجنوبية.

وحمل الخيل نحمل الامم المتحدة كامل المسؤولية بما تقوم به منظمة الفاو التابعة لها من ادخال بذور مصابة بفطريات تدمر الزراعة.

واوضح ان الاكياس التي تم تعبئة البذور بداخلها بعضها تحمل شعار ما يسمى "مركز الملك سلمان" و "المساعدات الاماراتية" وهي التي تعتدي على الشعب اليمني، مؤكدا ان اليمن ليس بحاجة إلى مساعدة المنظمات الملغمة وإنما ندعوهم إلى كف الضرر ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

من جهته بين رئيس قسم الحجر الداخلي في الادارة العامة لوقاية النبات م عبدالله الزيادي أن البذور المقدمة من الفاو مصابة بفطر "كرفيولاريا" ويعتبر فطر جديد دخيل على اليمن للقضاء على المحاصيل الزراعية.

بدوره اوضح مختص في الإدارة العامة للرقابة على الجودة في وزارة الزراعة المهندس رياض هزاع ان هذا الفطر لو انتشر في الأراضي الزراعية في اليمن سيتسبب باضرار كبيرة على المحاصيل الزراعية.

وكانت وزارة الزراعة والري، قد اتلفت في 12 من ابريل الفائت بمحافظة الحديدة اكثر من 240 طن من البذور الفاسدة مقدمة من منظمة الاغذية والزراعة "الفاو"./انتهى/