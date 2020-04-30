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٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٢:٢١ م

بمناسبة يوم العمال العالمي؛

رئيس الجمهورية يثني على جهود وتضحيات العمال الايرانيين

رئيس الجمهورية يثني على جهود وتضحيات العمال الايرانيين

صرح الموقع الاعلامي لرئيس الجمهورية اليوم الخميس، ان الرئيس روحاني يشيد بجهود وتضحيات جميع العمال الايرانيين وذلك خلال برقية التهنئة التي قدمها بمناسبة يوم العمال العالمي.

وقال رئيس الجمهورية بالمناسبة : خلال السنوات الاخيرة ولاسيما العام الحالي الذي مرّ بظروف عصيبة للجميع، حيث المشاكل التي تسبب فيها هذا المرض (كورونا) لسلامة الناس واعمالهم، واصل العمال الاعزاء نشاطهم داخل المصانع وكرّسوا جل طاقاتهم لتلبية احتياجات البلاد.

واضاف : نحن اليوم نشاهد بان المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية والصحية متوفرة لدى الشعب، وذلك بفضل جهود  عمالنا الاعزاء.

وتابع، انه الى جانب التضحيات العظيمة للكوادر الطبية والعلاجية خلال الفترة الراهنة، لقد بذل العمال ايضا جهدهم وقدموا التضحيات لتلبية احتياجات الناس.

واكد روحاني : ان جهودنا تمحورت في هذه الايام على حماية سلامة الشعب، ومن ثم توفير احتياجاتهم لدى الاسواق، ومواصلة النشاطات في المصانع والورش

وفي سياق آخر تفقد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "حسن روحاني" المشاريع التي قامت بها وزارة الطاقة والجهاد الزراعي في إيلام، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

رمز الخبر 1903738

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