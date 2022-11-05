تسجيل 38000 كذبة لـ 5 وسائل إعلام معادية لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تظهر مراجعة أداء قنوات "بی بی سی الفارسیة" و "إيران إينترنشنال" و "صوت أمريكا" (الناطقة بالفارسیة) و "من و تو" و رادیو فردا" المعادية لإيران وصفحاتهم على الإنترنت، أن هذه الوسائط نشرت ما بين 14 سبتمبر و 31 اكتوبر (46 يومًا) أكثر من 38000 كذبة حول الأحداث الأخيرة في إيران .

وفی هذه الدراسة تم دراسة أداء 5 وسائل إعلام فقط، بما في ذلك بي بي سي الفارسية التابعة للحكومة البريطانية، وإيران إنترناشيونال التابعة للحكومة السعودية ، وصوت أمريكا وراديو فردا التابع للحكومة الأمريكية، ومن وتو التابعين للحركة البهائية.

في هذه الدراسة، وفقًا لكمية الأخبار والإنتاج، كان لدى بي بي سي أكبر قدر من الأخبار المزيفة، وتحتل إيران إنترناشونال وشبكة من و تو المرتبة التالية.

مصادیق الأخبار الكاذبة في هذه الدراسة تشمل: تزوير الأخبار، التحريف، التقطیع، قلب الحقیقة، المبالغه او التهوین.

الأكاذيب التي أعادت هذه الوسائط نشرها أكثر من غيرها خلال الـ 46 الماضية هي كالتالي:

1. الادعاء الكاذب بأن القوات الأمنية هاجمت مدرسة في أردبيل واعتقلت 19 طالباً وتوفت مراهقة بسبب نزيف داخلي.

2. الادعاء الكاذب بأن 34 طفلاً قتلوا على أيدي الشرطة في أعمال الشغب الأخيرة.

3. الادعاء الكاذب بأن سلطات الجمهورية الإسلامية يفرون إلى بلدان اجنبیة عن طریق خمس رحلات يومية.

4. القاء مسئولیة الهجوم الإرهابی علی مرقد شاهجراغ وأحداث سجن إيفين علی الجمهورية الإسلامية.

5. الادعاء الكاذب باستخدام الأطفال كقوات أمنية.

فيما یلي ترتيب القنوات حسب نسبة الأخبار الكاذبة المنشورة:

قناة بی بی سی الفارسیة التي يبلغ نسبة أخبارها الكاذبة 65 في المائة (العدد الإجمالي للأخبار 10455. عدد الأخبار الكاذبة: 6818)

قناة إيران إنترناشيونال بإجمالي 64٪ من الأخبار الكاذبة (العدد الإجمالي للأخبار 21168. عدد الأخبار الكاذبة: 13579)

قناة من و تو بإجمالي 54٪ من الأخبار الكاذبة (العدد الإجمالي للأخبار: 7442. عدد الأخبار الكاذبة: 3994)

راديو فردا بنسبة 49٪ من الأخبار الكاذبة (العدد الإجمالي للأخبار 11360. عدد الأخبار الكاذبة: 5612)

صوت أمريكا بإجمالي 46٪ من الأخبار الكاذبة (العدد الإجمالي للأخبار 17388. عدد الأخبار الكاذبة: 8000)

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