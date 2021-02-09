قائد الثورة يعزي بوفاة استاذ الاخلاق حجة الإسلام والمسلمین السید ضیاء ابادي

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن موقع مکتب سماحة القائد أنه أعرب عن تعازيه لوفاة العالم الجلیل و استاذ الاخلاق حجة الاسلام و المسلمین ضیاء ابادي في رسالة جاء نصها کما یلي:

بسم الله الرحمن الرحیم

أتقدم بأحر التعازي بوفاة العالم الجلیل الحاج السيد محمد ضیاء ابادي رضوان الله تعالی علیه لاسرته وطلابه ومحبیه. لسانه الناصح وبیانه المؤثر وفکره النیر وقلبه الخاشع کان منبعا قیما من المعارف الدینینة والاخلاقیة یهدیها الی الآذان الصاغیة والقلوب المتقبلة، لتكون وسيلة للهدایة والفیض لكثير من المستمعين لدروسه ومواعظه، سائلا الباري تعالى بانه يتغمده بالرحمة والمغفرة وعلو الدرجات.

السيد علي الخامنئي 9/2/2021

/انتهی/