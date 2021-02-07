قائد الثورة الإسلامية: يلتقي جمعا من قادة ومنتسبي سلاح الجو للجيش/ 76 حالة وفاة بكورونا

بمناسبة ذكرى البيعة التاريخية مع الامام الخميني؛ قائد الثورة الإسلامية يلتقي جمعا من قادة ومنتسبي سلاح الجوّ للجيش الإيراني

سيستقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي يوم غد الأحد، قادة وجمعا من منتسبي القوة الجوية للجيش الايراني بمناسبة الذكرى السنوية للبيعة التاريخية مع الامام الخميني (رض) في 8 شباط / فبراير 1979.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران تدعو الدول المشاركة في العدوان على اليمن للسعي إلى حل سلمي

دعى المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، جميع الدول المشاركة في العدوان على اليمن للسعي الى حل سلمي في اليمن.

في بطولة رفع الاثقال؛ رياضي إيراني يحطم الرقم القياسي العالمي

حطم رياضي إيراني من مدينة "مراغه" التاريخية في محافظة آذربايجان الشرقية (شمال غربي البلاد)، الرقم القياسي العالمي في رفع الأثقال (وزن) 95 كغم.

تسجيل 76حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم السبت ملیون و459 الفا و370 شخصا، وبوفاة 76 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 58 الفا و412 شخصا.

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