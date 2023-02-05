منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد على أولويتها في قطع التبعية

وافادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي في تصريح له اليوم الأحد في حفل إزاحة الستار عن إنجازات مجمع إيران المركزي للعمليات الاشعاعية "پرتو فرایند ایرات مرکزی" في محافظة يزد وسط البلاد: إن تبعية إيران لأميركا في عهد النظام البهلوي كانت بحيث أن أميركا هي التي تقرر أين يتم صرف عوائد النفط.

وأكد أن انتصار الثورة الإسلامية أدى إلى خلق ثقافة الاستطاعة والثقة بالنفس في إيران، وأضاف: أن قطع التبعية يعد من الأولويات المهمة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

واعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن العديد من الإنجازات جاءت نتيجة سياسات موجهة نحو الأبحاث، وقال: إن الافتقار إلى أجهزة استخراج الزيوت الأساسية الصناعية ذات الكفاءة العالية كان أحدى مشاكل القطاع الزراعي.

من جانبه أكد نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بجمان شيرمردي، على مشاركة وتعاون الصناعة والتعليم الصحي والطب لتسويق هذه الإنجازات وقال: في ظل خبرات مركز "برتو فرايند" في يزد، قمنا بصنع جهاز بكفاءة عدة أضعاف مقارنة بالطرق المعتادة والتقليدية وفي نفس الوقت مع الإنتاج يتم تعقيمه ولا يحتاج إلى الماء.

واعتبر أن الاهتمام بالقدرات المحلية ضرورة للتنمية الشاملة، وقال: أن نهجنا في هذا الصدد هو التصدير إلى الدول المجاورة بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية.

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