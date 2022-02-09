إزاحة الستار عن صاروخ "خيبر شكن" الاستراتيجي للحرس الثوري الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية كشف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري عن صاروخ "خيبر شكن" الاستراتيجي بعيد المدى كأحدث إنجاز استراتيجي لقوة الحرس الثوري الاسلامي.

ويعد صاروخ "خيبرشكن" ضمن منجزات الجيل الثالث من الصواريخ بعيدة المدى التابعة للحرس الثوري الإسلامي، والتي تتميز بخصائص فريدة. يحتوي هذا الصاروخ على وقود صلب وفي مرحلة الهبوط يكون لديه القدرة على العبور عبر الدرع الصاروخي وقد أدى تصميمه الأمثل إلى خفض وزنه بمقدار ثلث مقارنة بالعينات المماثلة وتقليل وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس.

وتعد الخفة الشديدة والسرعة في إصابة الأهداف في نطاق 1450 كيلومترًا من القدرات الأخرى لهذا الصاروخ.

وتم تصميم هذا الصاروخ من الفكرة إلى الانتاج، من قبل العلماء المجتهدين في سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإسلامي.

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