مسيرات رمزية للاحتفال بذكرى انتصار الثورة الإسلامية تنطلق في كل أرجاء إيران

روحاني: إيران جاهزة لتنفيذ التزاماتها إزاء الاتفاق النووي حال عودة دول 5+1 الى تنفيذ التزاماتها

كد رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية حسن روحاني، ان إيران على أتم الاستعداد لتنفيذ التزاماتها إذا عادت دول مجموعة 5+1 الى تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي.

وفي كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية، قال روحاني: لو لم يقف الشعب الإيراني ضد طاغية البيت الأبيض، ولو لم يكن تدبير حكومة الشعب المنتخبة، ولو كنا قد انسحبنا من الاتفاق النووي بعد خروج ترامب لكان ترامب قد حصل على مراده.

وتابع قائلا: لو انسحبنا من الاتفاق النووي، لعادت جميع اجراءات الحظر، ومن أطاح بترامب هو الله، والذي أطاح بترامب ظاهريًا هو الشعب الأميركي، في هذه السنوات الثلاث، لقي ترامب ثلاث اخفاقات، فقد كانت هزيمة أميركا وعزلتها في الأمم المتحدة، حدثا غير مسبوق في تاريخ العالم.

وتابع روحاني قائلا: نمر بظروف حرب اقتصادية منذ ثلاث سنوات، مضيفا: سجلنا انتصارات في مواجهة الضغوط الاميركية.

وأشار إلى أنه قبل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي سجلنا أعلى نسبة مئوية في النمو الاقتصادي، الأمر الذي أغضب الكيان الصهيوني والدول الرجعية...

مسيرات رمزية للاحتفال بذكرى انتصار الثورة الإسلامية تنطلق اليوم في كل أرجاء إيران

يحيي الإيرانيون اليوم في كل أقصاء البلاد الذكرى الـ42 لانتصار الثورة الإسلامية عام 1979 بالدراجات النارية والسيارات، مراعاة للضوابط الصحية المطلوبة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وانطلقت في الساعة العاشرة بحسب التوقيت المحلي مسيرات رمزية بالدراجات النارية والسيارات للاحتفال بذكرى الثورة.

خطيب زادة: ينبغي لكندا أن تكف عن تسييس حادث الطائرة الاوكرانية

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية " سعيد خطيب زادة "، كندا الى الكف عن نشر الشائعات وتسييس حادث الطائرة الاوكرانية، مؤكداً بطلان ادعاء موقع قناة "سي بي سي" الكندية، بخصوص حادث سقوط الطائرة قرب طهران.

وردا على سؤال حول ادعاء موقع قناة "سي بي سي" الكندية، بخصوص حادث سقوط الطائرة الاوكرانية العام الماضي قرب طهران قال خطيب زادة: ان المزاعم الواردة في هذا التقرير غير صحيحة ولا يمكن الاعتماد عليها، والعديد من التصريحات المنسوبة للدكتور ظريف وزير الخارجية تتعارض بشكل أساسي مع أدبياته، والادعاء بوجود مثل هذا الشريط الصوتي غير صحيح.

واضاف: طبعا الكل يعلم أن الدكتور ظريف في لقاءات واتصالات رسمية في الأيام والأسابيع التي أعقبت مأساة إسقاط الطائرة الأوكرانية بما في ذلك في لقائه مع وزير خارجية كندا ، شدد على ضرورة بحث كل الاحتمالات الممكنة حول أسباب وظروف الكارثة، ويمكن أن تكون إمكانية التداخل الإلكتروني الخارجي أو وجود عناصر تدخلية جزءًا من هذه الاحتمالات...

ظريف : مضى 42 عاما على انتصار الثورة الإسلامية وما زلنا صامدين و اقوياء

قال وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" في تغريدة له بمناسبة الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة: "رغم مساعي 7 رؤساء جمهورية في امريكا للإطاحة بنظام و اكد في تغريدة له على موقع تويتر بمناسبة الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية المجيدة أن مقامرة سبعة رؤساء جمهورية في امريكا على التوالي لارغام إيران على الاختيار بين الانهيار والاستسلام قد باءت بالفشل.

وكتب ظريف : راهن سبعة رؤساء على التوالي في أمريكا على هذه الخرافة بانه يمكن ارغام إيران على الاختيار بين الانهيار والاستسلام ، لقد مضى 42 عاما ونحن ما زلنا صامدين بقوة.