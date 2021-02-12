الصحة الايرانية: تسجيل 65 حالة وفاة وما يزيد عن 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية اليوم الجمعة تم تسجيل 7298 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليون و503 آلاف و753 إصابة مؤكدة.

واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 557 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي مليون و285 ألفا و14 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 3729 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 58 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 58809 وفيات.

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء 9 ملایین و938 ألفا و625 إختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد./انتهى/