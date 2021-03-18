علي شمخاني: لن يطرأ اي تغيير ما لم تتخذ امريكا إجراءا مؤثرا لرفع الحظر / 65 حالة وفاة جدیدة بكورونا

قائد الثورة: يجب على حرس الثورة الإسلامية مواصلة أنشطته الجديرة بقوة



وجه قائد الثورة الإسلامية القائد العام للقوات المسلحة اية الله السيد علي الخامنئي، بمناسبة ولادة الامام الحسين (ع) ويوم حرس الثورة الإسلامية، رسالة الى اللواء سلامي دعاه فيها الى مواصلة قوات الحرس نشاطاتها بقوة.



علي شمخاني: لن يطرأ اي تغيير ما لم تتخذ امريكا إجراءا مؤثرا لرفع الحظر

كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني في تغريدة على تويتر انه لن يحدث اي تغيير ما لم تتخذ الولايات المتحدة إجراء مؤثرا لرفع الحظر وقال ان المأزق الحالي ليس تكتيكيًا أو داخليًا ، ولكنه متعلق باستراتيجية الغرب المخادعة.



رئيس السلطة القضائية: حرس الثورة الاسلامية تألق في كل مجال دخله

قال رئيس السلطة القضائية الايراني ان حرس الثورة الاسلامية تألق في كل مجال دخله مضيفا إن الأنشطة التي يقوم بها حرس الثورة من أجل تسهيل حياة الناس وتقديم المساعدة لهم".

وزارة الصحة: تسجيل 65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل7802 اصابة و 65 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

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