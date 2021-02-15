رئيسي يبعث رسالة شكر وتقدير للحكومة والشعب العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس السلطة القضائية الايرانية أية الله "ابراهيم رئيسي" بارك خلال هذه الرسالة حلول شهر رجب المبارك للشعب العراقي معرباً عن بالغ شكره للحكومة والشعب العراقي.

وفي ما يلي نص هذه الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أبارك للشعب العراقي الكريم حلول شهر رجب، وأتقدم بالثناء الجميل للعراق حكومة وشعباً سيما للرئاسات الأربعة على حسن ضيافتهم في زيارتنا الأخيرة الى العراق الحبيب.

وأن القلم ليعجز من وصف الكلمات تجاه حفوة الترحيب بين أهلي سيما عوائل الشهداء وعلماء الدين والنخب السياسية والثقافية.

ونجدد العهد بأن الشعبين الايراني والعراقي سيحملان راية القائدين الشهيدين سليماني والمهندس وسينتقمون من قتلتهم ولن يسمحوا ببقاء الإحتلال الإمريكي في منطقتنا. فأمريكا كما عبّر عنها الإمام الخميني (قدس سره) هي الشيطان الأكبر.

كما أؤكد لكم ان الجمهورية الإسلامية ستبقى الى جانب العراق القوي المستقل، فطالما أكد الإمام الخامنئي (دام ظله) أن ندعم سيادة العراق وأزدهاره وتقدمه، وان نقف مع المرجعية الدينية التي دافعت عن العراق بفتواها الإلهية.

وأخيراً أرجو منكم الدعاء للشعب الإيراني في العتبات المقدسة.

كما وسينوب الشعب الإيراني عنكم في زيارة ثامن الحجج والسيدة المعصومة عليهما السلام.

على أمل اللقاء قريبا في مسيرة الأربعين القاموة.

السيد ابراهيم رئيسي

رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

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