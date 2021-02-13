إزاحة الستار عن القمر الصناعي "اروم ست" في مدينة ارومية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي نيكزاد" ازاح الستار اليوم السبت في مدينة ارومية عن اول منظومة فضائية في البلاد باسم منظومة القمر الصناعي الاستشعاري "الحاج قاسم سليماني" والقمر الصناعي "اروم سَت".

وفي كلمته خلال المراسم اعتبر النائب نيكزاد القمر الصناعي "اروم سَت" الذي يعد ايضا اول منظومة فضائية ايرانية، بانه تجسيد للجهاد العلمي والثقة بالنفس والاقتدار وقال: ان الشباب هم قادة النهضة العلمية في ايران في مسار نمو وازدهار البلاد ومنجزاتها.

ويستخدم القمر الصناعي "اروم سَت" للاغراض التجارية في مجال التصوير الجوي بدقة عالية جدا وسيتم وضعه في مدار حول الارض بكلفة اقل من 600 الف دولار وهو رقم اقل بكثير من مثيلاته الاجنبية.

وكتب النائب نيكزاد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في هذا الصدد: ان علماء وخبراء القطاع الخاص في ارومية بحضورهم في مجال الفضاء صنعوا قمرا صناعيا اطلقوا عليه اسم ديارهم. اليوم قمنا مع الشباب الغيارى في هذه المنطقة بازاحة الستار عن "اروم سَت".

واضاف: ببركة الثورة الاسلامية فان المجالات التي كانت بعيدة المنال من قبل هي الان في متناول ايدي شبابنا

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