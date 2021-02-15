تعديل الموازنة جاء بناء على الظروف والمتطلبات الحالية لإيران/تسجيل 62 حالة وفاة بكورونا

الرئيس روحاني: تعديل مشروع قانون الموازنة جاء بناء على الظروف والمتطلبات الحالية لإيران

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم الأحد، أن "تعديل مشروع قانون الموازنة جاء بناء على الظروف والمتطلبات الحالية للبلاد، وأخذا بنهج التقارب، وقد تم إعداده وتجميعه بناءً على آراء خبراء الدولة والمختصين".

الاميرال سياري: البحرية الإيرانية من حيث المعدات والقوى البشرية بمستوى القوى البحرية العالمية

اعلن مساعد قائد الجيش الايراني للشؤون التنسيقية الاميرال حبيب الله سياري، ان المناورات البحرية المشتركة مع روسيا ستجري قريبا في شمال المحيط الهندي.

قائد القوة البرية للجيش الايراني: اختبار صاروخ ذكي بمدى 300 كيلومتر للقوات البرية الايرانية

أعلن قائد القوة البرية للجيش الايراني عن اختبار القوات البرية صاروخاً ذكياً بمدى 300 كيلومتر للقوات في إحدى مناطق البلاد.

مساعد وزير الخارجية الإيراني: طهران تسعى لشراء الأسلحة من روسيا لحماية أمن المنطقة

قال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني،يوم الأحد، ان طهران تعول على إمكانية شراء أسلحة من روسيا لحماية أمن المنطقة.

وزارة الصحة: تسجيل 62 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاحد ملیون و518 الفا و263 شخصا، وبوفاة 62 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 58 الفا و945شخصا.

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