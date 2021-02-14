  1. إيران
  2. المجتمع
١٤‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:٥٩ م

وزارة الصحة:

تسجيل 62 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 62 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاحد ملیون و518 الفا و263 شخصا، وبوفاة 62 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 58 الفا و945شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاحد، انه تم تسجیل 7 الاف و390 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و518 الفا و263 شخصا؛ من بينهم 3709 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 298 الفا و 23 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 62 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 58 الفا و 945شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 10ملايين و 48 الفا و 871 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهى/

رمز الخبر 1911867

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 3 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات