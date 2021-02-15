الكيان الصهيوني سيندم وسَيُعَاقَب على تصرفاته المشينة ضد الشعب الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، قال ان الكيان الصهيوني سيُعاقَبْ على تصرفاته وافعاله التي قام بها ضد الجمهورية الاسلامية، واكد ان الكيان الصهيوني سيتلقى الرد على افعاله.

وأكد العميد رمضان شريف ان اعداء الجمهورية الاسلامية يقومون باستخدام وسائل الاعلام العديدة والحاضرة تحت اِمرتهم وتصرفهم لمحاولة تشويه وتشويش العقول وتغيير معتقدات الرأي العام وتوجيهها ضد الثورة الاسلامية والشعب الايراني والحكومة. لذلك فان بث المعلومات والاخبار والبرامج عبر القنوات والشبكات الاعلامية الاجنبية وفي الفضاء المجازي عبر برامج التواصل الاجتماعي هي قضية معقدة وتقنية وذات اهمية كبيرة بالنسبة لنا.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الحرس الثوري ان استغلال الاوضاع الحرجة، وعدم كفاءة المسؤولين، بأنها احد اهم الاستراتيجيات التي يقوم العدو باستغلالها بشكل كبير ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، مشيراً الى ان المرحلة الاولى من الثورة الاسلامية تمت بنجاح ويشكل مُبهر بحمدالله، منوّهاً انه على الرغم من كل الضغوطات والحصار والعقوبات والمؤامرات التي يَكِنُّها اعداء الجمهورية الاسلامية لنا، الاً ان الآفاق والمخططات التي تم رسمها ووضعها للمرحلة الثانية من الثورة الاسلامية سيتم الوصول اليها بكل تأكيد.

وفيما يخص مواجهة الكيان الصهيوني صرّح المتحدث باسم الحرس الثوري بان الاحداث الاخيرة التي وقعت اظهرت لنا بشكل واضح ان الغربيين قد انهاروا وان الامريكيين اصحاب القدرة والهيمنة قد اختفوا وتبدّدوا. واكد المتحدث باسم الحرس الثوري ان الكيان الصهيوني سيندم وسيعاقب على تصرفاته المشينة التي يقوم بها ضد الشعب الايراني وضد علمائها ونخبها.

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