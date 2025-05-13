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١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٠٠ م

متحدث الحرس الثوري: إيران قادرة على مهاجمة العدو في كافة الساحات اذا تعرضت لأي اعتداء

متحدث الحرس الثوري: إيران قادرة على مهاجمة العدو في كافة الساحات اذا تعرضت لأي اعتداء

اكد متحدث الحرس الثوري، ان ايران حققت الردع الحاسم في كافة المجالات، ولديها القدرة على مهاجمة العدو في كافة الساحات اذا تعرضت لأي عدوان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد نائيني قال: لدينا القدرة على مهاجمة العدو إذا هاجم إيران

واضاف: لقد حققنا الردع الحاسم في كافة المجالات، ولدينا القدرة على مهاجمة العدو في كافة الساحات اذا تعرضنا لأي عدوان.

واكد ان الشعب الإيراني يؤمن بالقدرة الرادعة والهجومية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واشار المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، إلى انه في مراكز الأبحاث الأميركية والغربية، تعتبر إيران دولة قوية واللاعب الرائد في المنطقة، ولكن في الحرب المعرفية، يقدمون صورة كاذبة عن إيران.

رمز الخبر 1957938

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