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١٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٤:٣٨ م

الحشد الشعبي:

قطعنا 4 طرق للدعم اللوجسيتي لداعش واعتقلنا 3 من مموليه

قطعنا 4 طرق للدعم اللوجسيتي لداعش واعتقلنا 3 من مموليه

كشف الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن قطع 4 طرق للدعم اللوجسيني لتنظيم داعش الارهابي في ديالى، فيما أكد اعتقال ثلاثة من ممولي التنظيم الاجرامي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني، ان "مفارز استخبارات الحشد الشعبي نجحت من خلال جهود استثنائية من قطع 4 طرق للدعم اللوجستي كانت تؤمن الاغذية وبقية المواد لخلايا نائمة في تنظيم داعش في 3 قواطع ابرزها حوض حمرين".

واضاف الحسيني،ان" 3 من ممولي داعش تم اعتقالهم من خلال كمائن نوعية بعد كشف هوياتهم"، لافتا الى ان "عملية تعقب ممولي داعش مستمرة وهي تحقق نتائج مميزة خاصة بعد اختراق بعض الخلايا للوصول اليهم".

واشار الى ان" قطع التمويل والدعم اللوجسيتي عن خلايا داعش ضربة اخرى للتنظيم الذي خسر في الاونة الاخيرة العديد من قادته وعناصره الاجرامية بضربات جوية واخرى في كمائن".

المصدر: المعلومة

رمز الخبر 1911935

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