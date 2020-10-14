الحشد الشعبي يحبط اكثر من 10 هجمات على طريق كركوك- بغداد

وقال الحسيني لـ "المعلومة" إن طريق كركوك- بغداد الاستراتيجي يمثل شريان التجارة بين شمال العراق وصولا الى العاصمة بغداد مرروا بعدة محافظات، مؤكدا بان “الطريق لم يشهد اي خروقات امنية منذ اكثر من عام بسبب كمائن ونشاط الوية الحشد الشعبي المنتشرة على جانبيه لمسافات طويلة بالتنسيق مع بقية القوات الامنية الاخرى.

واضاف، أن اكثر من 10 هجمات شنها داعش الارهابي في محاولة للوصول الى طريق كوكوك- بغداد خلال الاشهر الماضية الا انه فشل في تحقيق مبتغاه، لافتا الى ان الطريق مفتوح على مدار 24 ساعة ولم ينقطع وهو من اكثر طرق البلاد البرية امانا رغم مروره بمناطق مترامية ونائية لعشرات الكليومرات الا ان الحشد نجح في وضع خارطة طريق امنية اسهمت في احباط اي محاولة لارباك امن الطريق والاعتداء على المسافرين والقوافل التجارية.

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