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١٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٨:٣٦ م

رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان يزورجمهورية أذربيجان

رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان يزورجمهورية أذربيجان

وصل رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي إلى باكو على رأس وفد برلماني.

وأفادت وكالة مهرللأنباء انه وصل رئيس لجنة الامن القومي الشيخ "مجتبى ذوالنور " إلى باكوعاصمة جمهورية أذربيجان اليوم الثلاثاء على رأس وفد برلماني.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الإيراني بوزير الخارجية "جيجون بايراموف "، والمساعد الخاص للرئيس للشؤون الخارجية ورئيس لجنة الأمن القومي والدفاع "حكمت حاجييف "، وكذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان.

وسيتوجه الوفد أيضا إلى جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي يوم غد الأربعاء للقاء رئيس برلمان جمهورية نخجوان المتمتع بالحكم الذاتي "واصف طالبوف".

/انتهى/

رمز الخبر 1911945

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