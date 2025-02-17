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١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٤٥ ص

أهالي تبريز يجددون البيعة مع قائد الثورة الاسلامية

أهالي تبريز يجددون البيعة مع قائد الثورة الاسلامية

يلتقي أهالي تبريز صباح اليوم، تزامنا مع الانتفاضة التاريخية لأهالي تبريز في 18 شباط / فبراير عام1978، حسب السنوات السابقة مع قائد الثورة الاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب رئيس اللجنة التنفيذية فإن مجموعة مكونة من النخب والشخصيات العلمية والثقافية والناشطين الاقتصاديين والمسؤولين في المحافظات ومختلف شرائح الشعب سيحضرون في هذا الاجتماع ويمثلون شعب محافظة أذربيجان الشرقية.

/انتهى/

رمز الخبر 1954472

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