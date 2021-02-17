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١٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١:٢٩ م

الفتح: وجود الحشد الشعبي بسنجار كفيل بردع هذه القوى

الفتح: وجود الحشد الشعبي بسنجار كفيل بردع هذه القوى

أكد النائب عن تحالف الفتح العراقي محمد الشبكي، الأربعاء، وجود الحشد الشعبي في سهل نينوى وسنجار كفيل بردع تركيا وغيرها من مصادر التهديد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الشبكي في تصريح لموقع "المعلومة"، إن “وجود الحشد الشعبي في سهل نينوى وسنجار كفيل بردع أي تدخل أجنبي خارجي وبضمنها تركيا”.

وأضاف أن “التحركات الأمريكية بالقرب من الحدود السورية العراقية تأتي بالتزامن مع التحرك التركي في قضاء سنجار”، مشيرا إلى أن “ الحشد الشعبي القوة التي لا يستهان بها في درء مؤامرة التقسيم وكذلك تمكين الجيش العراقي وقوات حرس الحدود من ضبط الحدود في هذه المناطق”.

وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتلاوي اعتبر في تصريح سابق، أن تهديد اردوغان بملاحقة حزب العمال التركي في منطقة سنجار تفف خلفها اطماع ودوافع تركية للتوسيع في شمال البلاد./انتهى/

رمز الخبر 1911964

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