  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٩:٥٧ ص

الامین العام للنجباء:

تعلّمنا عدم الخضوع والجهاد ضد الاحتلال من الشهيد الصدر

تعلّمنا عدم الخضوع والجهاد ضد الاحتلال من الشهيد الصدر

أشار الشيخ أكرم الكعبي في تغريدة الى ذكرى استشهاد آية الله الصدر على يد جلاوزة النظام البعثي، واصفا اياه بمعلم الجهاد والصمود في وجه الظلم والاحتلال.

وأفات وكالة مهر للأنباء، أنه کتب الامین العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء بمناسبة ذكرى استشهاد آية الله السيد محمد صادق الصدر (قدس سره): في ذكرى استشهاد الولي الطاهر.. نستذكر كل القيم التي زرعها فينا، لعلّنا نستطيع أن نكمل ما أسس له وما ضحّى بدمه الزكي من أجله.

وأضاف: في هذا اليوم غاب عنّا المقاوم الذي تعلّمنا منه المقاومة ورحل عنّا المجاهد الذي جاهدنا معه ولم نخضع كما لم يخضع.

وأعرب الشيخ الكعبي عن تكريمه للشهيد آية الله الصدر، مؤكدا على السير على دربه، مبينا سوف نسير على الدرب الذي رسمه لنا منذ اول (كلا) قالها ضد الظلم والفساد والاحتلال./انتهى/

رمز الخبر 1912022

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 6 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات