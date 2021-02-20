تعلّمنا عدم الخضوع والجهاد ضد الاحتلال من الشهيد الصدر

وأفات وكالة مهر للأنباء، أنه کتب الامین العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء بمناسبة ذكرى استشهاد آية الله السيد محمد صادق الصدر (قدس سره): في ذكرى استشهاد الولي الطاهر.. نستذكر كل القيم التي زرعها فينا، لعلّنا نستطيع أن نكمل ما أسس له وما ضحّى بدمه الزكي من أجله.

وأضاف: في هذا اليوم غاب عنّا المقاوم الذي تعلّمنا منه المقاومة ورحل عنّا المجاهد الذي جاهدنا معه ولم نخضع كما لم يخضع.

وأعرب الشيخ الكعبي عن تكريمه للشهيد آية الله الصدر، مؤكدا على السير على دربه، مبينا سوف نسير على الدرب الذي رسمه لنا منذ اول (كلا) قالها ضد الظلم والفساد والاحتلال./انتهى/