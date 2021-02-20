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٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٧:٤٣ م

السفير الأفغاني لدى روسيا:

ليس هناك حاجة لحلف الناتو وامريكا في أفغانستان

ليس هناك حاجة لحلف الناتو وامريكا في أفغانستان

قال السفير الأفغاني لدى روسيا ان العمليات العسكرية تنفذها القوات الأفغانية بنسسبة 100% تقريبا، لذلك ليست هناك حاجة لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة في أفغانستان.

وافادت وكالة مهر للأنباء ان سفير أفغانستان لدى روسيا "طيب جواد" قال ان العمليات العسكرية تنفذها القوات الأفغانية بنسسبة 100% تقريبا، لذلك ليست هناك حاجة لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة في أفغانستان لأن القوات الدولية لم تعد تقاتل.

وأضاف السفير الأفغاني في روسيا: "إن دور القوات الدولية بقيادة الناتو والقوات الأمريكية في محاربة طالبان والإرهابيين تقلص بشكل كبير. لهذا السبب، لا أعتقد أن وجود القوات الأمريكية في أفغانستان تشكل اهمية خاصة للعمليات العسكرية".

وأضاف: "في الوقت نفسه، نتوقع من منظمة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة اتخاذ نهج مسؤول تجاه انسحاب قواتهما وكذلك الاستمرار في تقديم الدعم المالي لجميع الأجهزة الأمنية في أفغانستان".

/انتهى/
رمز الخبر 1912044

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