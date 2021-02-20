ليس هناك حاجة لحلف الناتو وامريكا في أفغانستان

وافادت وكالة مهر للأنباء ان سفير أفغانستان لدى روسيا "طيب جواد" قال ان العمليات العسكرية تنفذها القوات الأفغانية بنسسبة 100% تقريبا، لذلك ليست هناك حاجة لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة في أفغانستان لأن القوات الدولية لم تعد تقاتل.

وأضاف السفير الأفغاني في روسيا: "إن دور القوات الدولية بقيادة الناتو والقوات الأمريكية في محاربة طالبان والإرهابيين تقلص بشكل كبير. لهذا السبب، لا أعتقد أن وجود القوات الأمريكية في أفغانستان تشكل اهمية خاصة للعمليات العسكرية".

وأضاف: "في الوقت نفسه، نتوقع من منظمة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة اتخاذ نهج مسؤول تجاه انسحاب قواتهما وكذلك الاستمرار في تقديم الدعم المالي لجميع الأجهزة الأمنية في أفغانستان".

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