انفجارات كابول تهدف ابقاء القوات الاجنبیة في افغانستان

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن طلوع الافغانیة، أعلن المتحدث باسم شرطة كابول في العاصمة الأفغانية فردوس فرامرز أنه في الساعة 16:22 مساء الأحد ، وقع انفجار في المنطقة الأمنية الرابعة في العاصمة الأفغانية.

وبحسب المتحدث باسم شرطة كابول ، انفجرت سيارة مفخخة مما أدى إلى استشهاد ثلاث مدنیین واصابة شخص. هذا ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وبحسب وکالة اوا الافغانیة انفجر عدد من الألغام في الأشهر الثلاثة الماضية في كابول، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الجنود والمدنيين.

ووقعت يوم أمس ثلاثة انفجارات في كابول أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 10 أشخاص.

في غضون ذلك، بدأت الجولة الثانية من محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان في 7 يناير 2021 في الدوحة، عاصمة قطر؛ لكن فرق التفاوض لم تصدر أي بيان واعدة بشأن تقدم المحادثات.

وهاجم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أفغانستان والعراق في 2001 و 2003 بذرائع كاذبة والذي لم ينتج عنه سوى زيادة العنف والاضطراب في البلدين.

وبحسب الاتفاق المبرم بين طالبان والولايات المتحدة في الدوحة بقطر، يجب أن تغادر قوات الاحتلال الأجنبية أفغانستان بحلول نهاية مارس من هذا العام؛ الاتفاق الذي تحاول الدول الأعضاء في الناتو باستمرار، انتهاكه تحت ذرائع مختلفة والبقاء في افغانستان.

ومن ناحية أخرى، ومع تصاعد الأحداث الأمنية بعد سلسلة التفجيرات الأخيرة في أفغانستان، فإن المحور الغربي، وخاصة الدول التي نشرت قواتها المحتلة في شكل أعضاء الناتو في هذا البلد، يسعون لخرق الاتفاقية الأمريكية مع طالبان لمغادرتها أفغانستان بذرائع مختلفة.

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