اية الله رئيسي يشيد بجهود القائمين على مشروع "الشهيد سليماني"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال ترأس اية الله رئيسي، اليوم الخميس، اجتماع اللجان التخصصية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

ونوه رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع، بتعزيز عمليات شراء واستيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ مؤكدا ان استيراد هذه اللقاحات الى جانب دعم وتلبية احتياجات الكوادر الطبية والعلاجية التي تقف بالخط الامامي في ساحات المكافحة ضد هذا الفيروس الوبائي، مدرج على سلّم اولويات الحكومة الجديدة.

واستعرض اجتماع اللجات المختصة لمكافحة فيروس كورونا برئاسة اية الله رئيسي اليوم، قضايا عديدة بما فيها: تحديد مهلة زمنية لتوفير واستكمال عمليات التطعيم بـ 100 مليون جرعة من لقاح كرونا في نهاية شهر نوفمبر القادم، تعزيز شبكة المعلومات المتعلقة بجائحة كورونا ليتم احاطة المواطنين بانسيابة حول اخر المستجدات في هذا الخصوص، انشاء منظومة رقابية ذكية لاحتواء هذا المرض ومواصلة العمل بمشروع الشهيد سليماني التعبوي للغربلة والفرز الصحي في البلاد.

وورد في هذا التقرير ايضا، ان المشاركين قرروا مناقشة موضوع اقامة زيارة الاربعين الحسينية (ع) في اطار التعليمات الوقائية والصحية المعلنة والحصص المحددة، خلال اجتماع اللجة الوطنية لمكافحة كورونا المرتقب يوم السبت القادم./انتهى/