تقرير الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتضمن بعض التطورات الإيجابية ويرحب بتعزيز التعاون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر رئيس البعثة الايرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا تقرير الضمانات الجديد للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بانه يتضمن بعض التطورات الإيجابية ويرحب بتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في حل قضايا الضمانات المتبقية والإعلان عن حذف أحد المواقع المطالب بها من قائمة قضايا الضمانات المتبقية.

واعلن "محمد رضا غائبي" رئيس البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الايرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا مساء اليوم الاحد عقب نشر تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة حظر الانتشار النووي مع إيران: ان التقرير الجديد، وهو التحديث المعتاد للوكالة لتقديمه إلى الاجتماع ربع السنوي لمجلس المحافظين الذي سيبدأ غدًا الاثنين، مع تكرار بعض القضايا الفنية بين إيران والوكالة، ويتضمن بعض التطورات الإيجابية.

ويترحب بالتقدم وتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في حل قضايا الضمانات العالقة، بما في ذلك بيان التعاون المشترك أمس بين المدير العام للوكالة ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، و الإعلان عن حذف إحد المواقع المزعومة من قائمة قضايا الضمانات المتبقية لجدول أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المرحلة الراهنة.

وقال غائبي: بعد المشاورات البناءة بين المدير العام ونائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في 15 ديسمبر 2021 ، اتفقت إيران والوكالة على العمل بشأن قضايا الضمانات المتبقية بهدف حلها، وتحقيقا لهذه الغاية، تم الاتفاق أيضا على أن تتبادل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية المعلومات والتقييمات ، بما في ذلك من خلال اجتماعات الخبراء.

وأضاف رئيس البعثة الدائمة لايران: أعلنت الوكالة أنها توصلت الآن إلى نتيجة مفادها أنه ليس لديها أسئلة حول أحد المواقع المزعومة ، ولم يعد هذا المكان ضمن قضايا الضمانات المتبقية. وأضاف غائبي في الختام: "خصص جزء آخر من التقرير الجديد لمسألة البيان المشترك أمس بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والذي رحب بموجبه المدير العام للوكالة بالبيان المشترك المتفق عليه مع نائب الرئيس الإيراني لحل قضايا الضمانات الأخرى المتبقية في شكل جدول زمني./انتهى/