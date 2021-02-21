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٢١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١:٣١ م

لاري:

74حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

74حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم السبت ملیون و574 الفا و12 شخصا، وبوفاة 74 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 59 الفا و483 شخصا.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنها لاري اضافت

في تصریحها الصحفي الیوم الاحد انه تم تسجیل 7 الاف 931 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و574 الفا و12 شخصا.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 344 الفا و 791 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 74 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 59 الفا و 483شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 10ملايين و444 الفا و 695 شصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهی/

رمز الخبر 1912064

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