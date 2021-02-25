سيد مرتضى علم الهدى احد اكبر الشخصيات البارزة في تاريخ الإسلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قال ان "سید مرتضی علم‌ الهدی" يعدُّ من أكبر الشخصيات البارزة في تاريخ الإسلام وأحد اعظم الشخصيات العلمية في الفقه واللاهوت والأدب والحديث والتفسير.

وقرأ حجة الاسلام محمد محمدي كلبايكاني رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية، اليوم الخميس في مؤتمر احياء ذكرى السيد مرتضى علم الهدى (۳۵۵-۴۳۶ ه.ق) نص تصريحات سماحته حين استقباله المسؤولين المعنيين باقامة المؤتمر في العام 2015.

وفي ذلك اللقاء اعتبر قائد الثورة الاسلامية، السيد مرتضى علم الهدى، احد الشخصيات البارزة في تاريخ الاسلام ومن المفاخر العلمية في الفقه والكلام والادب والحديث والتفسير وقال: ان تبيان وتدوين فضائل ومناقب ونتاجات افراد مثل السيد مرتضى هو في الواقع مؤشر لحسن تربية الاسلام والحوزات الاسلامية.

واكد سماحته بان تنظيم مثل هذه المؤتمرات يهدف لمعرفة وتحليل معارف ومعلومات الشخصيات الكبيرة في تاريخ الاسلام واضاف: ان السيد مرتضى علم الهدى شخصية اسلامية دولية وان تنقيح وطبع نتاجاته يحظى بالاهمية.

/انتهى/