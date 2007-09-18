قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة العلامة العسكري

وافادت وكالة مهر للانباء ان قائد الثورة الاسلامية اعرب في هذا البيان عن تعازيه الى العلماء الافاضل والحوزات العلمية وتلاميذ ومريدي المرحوم آية الله السيد مرتضى العسكري وخاصة لعائلته واولاده.

واشار سماحته الى ان الفقيد بذل سنوات عمره المبارك في اجراء البحوث في مواضيع الكلام والتاريخ والحديث والف العديد من الكتب في التبليغ لعقيدة اهل البيت (ع) والتي لاقت اقبالا واسعا في العالم الاسلامي.

ودعا قائد الثورة الاسلامية الباري تعالى ان يتغمد المرحوم العلامة العسكري برحمته الواسعة./انتهى/