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٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:١٤ م

اوليانوف: على مجلس الحكام التصرف بمسؤولية لإنقاذ الاتفاق النووي

اوليانوف: على مجلس الحكام التصرف بمسؤولية لإنقاذ الاتفاق النووي

دعا مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ، ميخائيل اوليانوف، مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التصرف بمسؤولية لإنقاذ الاتفاق النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر، اشار اوليانوف الى اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين المقبل لمناقشة البرنامج النووي الايراني، ودعا إلى السلوك المسؤول لجميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 35 لإحياء التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

وحذر مندوب روسيا من ضياع فرص انقاذ الاتفاق النووي، وقال : الوقت يمر بسرعة ... نافذة الفرص لإحياء التنفيذ الكامل للاتفاق النووي ستغلق اكثر قريبًا، وهذا هو السبب في أن اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتطلب تصرفا مسؤولًا للغاية من قبل جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 35./انتهى/

رمز الخبر 1912241

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