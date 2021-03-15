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١٥‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:٣٤ م

أوليانوف:

حجج معارضي الاتفاق النووي لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد/ الضغوط القصوى الامريكية لن تنجح

حجج معارضي الاتفاق النووي لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد/ الضغوط القصوى الامريكية لن تنجح

قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن حجج معارضي خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي (الاتفاق النووي) لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد.

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه أضاف الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل أوليانوف"، في تغريدة على تويتر اليوم الاثنين أن بعض الأشخاص لا يتعلمون من أخطاء الماضي.

وتسائل أوليانوف: هل نحتاج إلى مزيد من الأدلة لإثبات الفشل التام لسياسة الضغوط الأمريكية القصوى على إيران؟

وأشار أوليانوف: هل تحققت الشروط الـ 12 لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو فيما يتعلق بإيران؟ لا يمكن أن تؤخذ حجج معارضي الاتفاق النووي على محمل الجد.

وكتب المسؤول الروسي هذه التغريدة ردا على تغريدة نشرتها وسائل إعلام ناطقة باللغة الإنجليزية قالت فيها: أن إيران انسحبت من مطالبها في الاتفاق النووي، وهذا يظهر أهمية العقوبات الأمريكية على إيران (حسب زعمها).

/انتهى/

رمز الخبر 1912726

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