أوليانوف: لا نتوقع التوصل إلى نتيجة نهائية في الأيام المقبلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد ميخائيل أوليانوف ممثل روسيا في المنظمات الدولية حول تصريحات السيد عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني بشأن هذه الجولة من المحادثات، نحن على يقين من أننا لن نتمكن من استكمال مسودة الوثيقة النهائية لمحادثات فيينا حتى (قبل) الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو2021.

كما انه قال عراقجي أيضا إنه لا يعتقد التوصل إلى اتفاق نهائي هذا الأسبوع، وأن المحادثات ستستمر في الأيام المقبلة حتى يتم التوصل إلى صورة كاملة للاتفاق النهائي. وقال "نحتاج إلى جدول زمني ونحن في وضع معقد لكن هناك أيضا تعقيدات في التحقق من الإجراءات الأمريكية".

بدأت الجولة السادسة من محادثات فيينا أمس السبت، حيث شددت إيران مرارا على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية القاسية والأحادية الجانب والتحقق منها حتى تعود طهران إلى التزاماتها النووية.

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