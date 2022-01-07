وفد العتبة الحسينية يواصل جولاته بين المراكز القرآنية في إيران

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه نقل موفد المركز الأستاذ أحمد نعيم: "أن الوفد باشر بزيارة عدد من المراكز والمؤسسات القرآنية في مدينة قم المقدسة خلال جولته التبليغية، حيث ترأس الوفد مستشار أمين عام العتبة الحسينية لشؤون القرآن الكريم الشيخ حسن المنصوري برفقة نخبة من الحفاظ والقراء الموهوبين، واستهلت تلك الزيارات بمؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم".



وكان في استقبال الوفد مدير المؤسسة الحافظ الأستاذ (محمد علي إسلامي) الذي عبّر عن سعادته وإعجابه بالمواهب العراقية، مبدياً استعداده للتعاون التام والتنسيق المشترك لتبادل التجارب والخبرات في مجالات حفظ القرآن الكريم.



كما وتضمن اللقاء استعراضاً لمهارات الحفظ والإتقان من قبل عدد من أعضاء الوفد فضلاً عن قراءة مجموعة من التواشيح والابتهالات الدينية وأخرى متعلقة بأهل البيت (عليهم السلام).

المصدر: اکنا

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