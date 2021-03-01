وأفادت وكالة مهر للأنباء ، ان سفير جمهورية أذربيجان لدى إيران "بنياد حسين اوف" أشار خلال المؤتمر الدولي "قره باغ 17 ربيع" الى نزاع ناغورنو كاراباخ واحتلالها قائلاً: "الشعب الأذربيجاني لن ينسى مساعدات إيران لهم سواء في الحرب الاولى او خلال حرب الـ 44 يوما.

وفي إشارة إلى المساعدات العسكرية والإنسانية الإيرانية، أضاف: "ساعدت الجمهورية الإسلامية النازحين الذين مزقتهم الحرب في كاراباخ من خلال إقامة مستوطنات من الخيام لهم".

وأشار حسين اوف الى إلى كلام قائد الثورة في 17 ربيع قائلً: " كانت كلمات قائد الثورة كانت بمثابة العيد الجميل بالنسبة لنا وأعدنا نشرها في الصحافة الأذربيجانية. معربا عن تشكره لقائد الثورة الاسلامية على موقفه.

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