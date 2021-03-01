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٠١‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٨:٠٠ م

سفير جمهورية أذربيجان لدى إيران؛

كلمات قائد الثورة كانت بمثابة العيد الجميل بالنسبة لنا

كلمات قائد الثورة كانت بمثابة العيد الجميل بالنسبة لنا

قال سفير جمهورية أذربيجان لدى إيران "بنياد حسين اوف" ان كلمات قائد الثورة الاسلامية كانت بمثابة العيد الجميل بالنسبة لنا وقد أعدنا نشرها في الصحافة الأذربيجانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سفير جمهورية أذربيجان لدى إيران "بنياد حسين اوف" أشار خلال المؤتمر الدولي "قره باغ 17 ربيع" الى نزاع ناغورنو كاراباخ واحتلالها قائلاً: "الشعب الأذربيجاني لن ينسى مساعدات إيران لهم سواء في الحرب الاولى او خلال حرب الـ 44 يوما.

وفي إشارة إلى المساعدات العسكرية والإنسانية الإيرانية، أضاف: "ساعدت الجمهورية الإسلامية النازحين الذين مزقتهم الحرب في كاراباخ من خلال إقامة مستوطنات من الخيام لهم".

وأشار حسين اوف الى إلى كلام قائد الثورة في 17 ربيع قائلً: " كانت كلمات قائد الثورة كانت بمثابة العيد الجميل بالنسبة لنا وأعدنا نشرها في الصحافة الأذربيجانية. معربا عن تشكره لقائد الثورة الاسلامية على موقفه.

/انتهى/
رمز الخبر 1912319

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