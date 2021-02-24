مؤتمر "كاراباخ 17 ربيع" الدولي يقام في مدينة "قم" وسط إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المؤتمر سيعقد في 1 مارس 2021 وسيركز على محاور خطاب قائد الثورة الاسلامية السيد "علي الخامنئي"، وتتمثل المحاور فيما يلي: "ضرورة تحرير الأراضي الأذربيجانية"، "ضرورة الحفاظ على أمن الأرامنة لتلك الأراضي"، "ضرورة عدم قيام الجانبين بخروقات على الحدود الدولية"، "تعامل الإيرانيين بشكل حاسم في حال اقتراب الإرهابيين من الحدود الإيرانية".

وحدد آية الله الإمام الخامنئي هذه المحاورالأساسية لحل لأزمة "ناغورنو كاراباخ" في خطاب ألقاه في السابع عشر من ربيع الأول من هذا العام لإنهاء الصراع الدموي وإيجاد حل نهائي لمشكلة "ناغورنو كاراباغ".

وسيحضر المؤتمر الدولي الأول "كاراباخ 17 ربيع" شخصيات علمية ودينية بارزة من إيران وجمهورية أذربيجان ومنطقة القوقاز.

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