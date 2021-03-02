تم تحديد موعد جلسة الاستماع في شكوى نادي برسبوليس ضد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

وافادت وكالة مهر للانباء ان المحكمة العليا للرياضة اعلنت اليوم موعد جلسات الاستماع في مختلف القضايا، والتي تتعلق احداها بشكوى نادي برسبوليس الايراني ضد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وبحسب الجدول فإن هذا الاجتماع سيعقد يوم الجمعة 12 آذار الجاري.

هذا ويتعلق موضوع شكوى برسبوليس ضد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باستبعاد مهاجم الفريق عيسى ال كثير لتعبيره عن فرحه بعد تسجيله هدفا في دوري أبطال آسيا.

حيث تم إيقاف ال كثير لمدة ستة أشهر من قبل الاتحاد الآسيوي بعد تسجيله في مرمى باختاكور في دوري أبطال آسيا.

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