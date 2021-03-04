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٠٤‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:٥٦ م

وزارة الصحة:

تسجيل 78 حالة وفاة جديدة في ايران بكورونا

تسجيل 78 حالة وفاة جديدة في ايران بكورونا

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران السيدة "سيما سادات لاري"، أنه تم تسجيل 78 حالة وفاة جديدة على مدى الساعات الـ 24 الماضية بكورونا في ايران، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن هذا الوباء داخل البلاد الى 60 الفا و431 حالة.  

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السيدة لاري أضافت خلال مؤتمرها الصحفي اليوم الخميس، انه بناء على النتائج القطعية لفحوصات كورونا في انحاد البلاد، فقد سجّلت الاحصائيات الرسمية منذ يوم امس الاربعاء لغاية الساعة الثانية من عصر اليوم، ثمانية الاف و404 اصابة جديدة، وزيادة عدد المصابين بالفيروس في ايران الى مليون واحدا و665 الفا و103 اشخاص.

كما نوهت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، الى ان اجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا في ايران بلغا لحد الان مليونا و420 الفا و958 شخصا، بينما يرقد 3 الاف 760 مصابا في مراكز العناية الطبية الخاصة نظرا لوضعهم الصحي الحرج.

/انتهى/

رمز الخبر 1912407

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