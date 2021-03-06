تسجيل 82 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت انه تم تسجیل 8 الاف و 212 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة،لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و681 الفا و682 شخصا من بينهم 3784 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و435 الاف و 357 اشخاص لغایة الان، ولکن للاسف توفي 82 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 60 الفا و 594 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 11 ملیون و 212 الفا و 921 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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