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٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:٣٨ م

وزارة الصحة:

تسجيل 82 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 82 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم السبت ملیون و 681 الفا و682 شخصا، وبوفاة 82 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 60 الفا و594 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت انه تم تسجیل 8 الاف و 212 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة،لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و681 الفا و682 شخصا من بينهم 3784  شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و435 الاف و 357 اشخاص لغایة الان، ولکن للاسف توفي 82 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 60 الفا و 594 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 11 ملیون و 212 الفا و 921 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهى/

رمز الخبر 1912441

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