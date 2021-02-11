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١١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٤:٠٩ م

وزارة الصحة:

رصد 65 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

رصد 65 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

صرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني "سیما سادات لاري" بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الخميس ملیون و496 الفا و455 شخصا، وبوفاة 65 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 58 الفا و751 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن لاري أضافت  في تصریحها الصحفي الیوم الخميس، انه تم تسجیل 7 الاف و 474 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و496 الفا و455 شخصا؛ من بينهم 3735 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 827 الفا و 857 شخصا  لغایة الان، ولکن للاسف توفي 65 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 58 الفا و 751 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 885 الفا و 913 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهى/

رمز الخبر 1911791

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