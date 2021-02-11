رصد 65 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن لاري أضافت في تصریحها الصحفي الیوم الخميس، انه تم تسجیل 7 الاف و 474 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و496 الفا و455 شخصا؛ من بينهم 3735 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 827 الفا و 857 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 65 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 58 الفا و 751 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 885 الفا و 913 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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