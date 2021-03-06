عَقد حفل تأبيني لوفاة الراحل الكبير "انيس النقاش" رحمه الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجالية العربية والاسلامية في استراليا اقامة احتفالاً تابينياً مهيباً للراحل الكبير "انيس النقاش" في مدينة سيدني الاسترالية. وتخليدا لمواقفه تجاه القضية الفلسطينة والعربية، شارك العشرات من ابناء الجالية العربية والاسلامية في أمسية لتخليد ذكرى أسبوع على رحيل أنيس فلسطين والمقاومة الراحل أنيس النقاش رحمه الله.

وشارك في الامسية العشرات من أبناء الجالية العربية والاسلامية في استراليا ولفيف من الشخصيات والكتاب والمثقفين. وعرف الاحتفال الناشط الاجتماعي الحاج طلال توبي. حيث بدأ الاحتفال بايات بينات من الذكر الحكيم القاها السيد عبد الحسين مرتضى.

وكلمة رثاء لممثل المجمع العالمي لاهل البيت في استراليا حسين الديراني رثى بها الراحل الكبير الاخ والصديق انيس النقاش رحمه الله، وعبر في كلمته عن مدى حزنه والمه لفقد ثلاثة رجال من اعمدة المقاومة وداعميها في اسبوع واحد، القائد انيس النقاش، واللواء بهجت سليمان، والعلامة القاضي الشيخ احمد الزين رضوان الله تعالى عليهم، ثم تحدث بعده الشاعر القدير الاديب شوقي مسلماني. واتى البرنامج كما يلي:

- كلمة لرئيس بلدية ماركفيل السابق الاستاذ سليمان اسكندر.

- كلمة لحزب البعث العربي السوري الاستاذ فوزي امين.

- كلمة للدكتور حسين قبيسي.

- كلمة للبروفسور تيم اندرسون .

- كلمة للسيدة وفاء جحا.

المشاركون أكدوا جميعا بالمكانة الخاصة التي يتمتع بها النقاش، في قلوب الفلسطينيين ووجدانهم ومحور المقاومة معبرين عن حزنهم على الفقيد الكبير، أنيس المقاومة ، أنيس النقاش، مؤكدين انه رحل جسدا إلا انه لم يفارقنا روحا.

واختتم الاحتفال بكلمة القاها حسين الديراني شكر بها الحضور والمشاركين والذين ساهموا في انجاح هذا الحفل التأبيني خصوصا الناشط الاجتماعي السيد حسن مرتضى.

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