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٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٣:٣٠ م

قاليباف:

ضرورة منح الفرص للنساء للمشاركة في تحقيق التقدم في جميع المجالات

ضرورة منح الفرص للنساء للمشاركة في تحقيق التقدم في جميع المجالات

وصف رئيس مجلس الشورى الإسلامي التمكين الاقتصادي للمرأة بأنه من الأهداف الهامة للتنمية وقال: "يجب على البرلمانات أن تتحد ضد الإجراءات القسرية الأحادية لتعزيز سياسة التعددية".

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" صرح اليوم الثلاثاء في الجلسة البرلمانية الافتراضية حول المرأة واقتصاد العائلة التي استضافتها الكتلة البرلمانية للمرأة وبمشاركة مجمع الجمعيات الآسيوية (APA) : "أتمنى أن يكون هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو الحفاظ على التضامن وتعزيز التعاون البرلماني في الدول الآسيوية، وكذلك التوافق والتآزر حول المرأة والأسرة والاقتصاد.

وأضاف رئيس السلطة التشريعية: "نعتقد أن المرأة في أي مجتمع بشري سليم قادرة وقوية ويجب أن تتاح لها الفرصة للمساهمة في تحقيق التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي والعمراني وإدارة هذا العالم".

/انتهى/

رمز الخبر 1912542

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