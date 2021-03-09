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٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٧:٢٨ م

جهانغيري:

المرأة الإيرانية لعبت دورا رائدا في جميع مشاهد الثورة وتاريخ الجمهورية الإسلامية

المرأة الإيرانية لعبت دورا رائدا في جميع مشاهد الثورة وتاريخ الجمهورية الإسلامية

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية،"لقد أبدى الشعب الإيراني العظيم، وخاصة النساء، أقصى درجات الصبر في الحرب الاقتصادية"، وأضاف، "ان الشعب الإيراني أحبط سياسة الحكومة الأمريكية في المنطقة ضد إيران، وقد لعبت المرأة دورا رياديا في هذا الصدد".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في مؤتمر "جيش الملائكة" الوطني الذي انعقد اليوم (الثلاثاء) للتكريم بدور النساء الإيرانيات الشهيدات والمعاقات والأسيرات المحررات، شدد جهانغيري على المهمة التي تقع على عاتق جميع المسؤولين وأفراد الشعب الإيراني وهي الحفاظ على ثقافة الشهادة والتضحية بالنفس ونقلها الى الأجيال الصاعدة.

وأشار جهانغيري إلى رسالة سماحة قائد الثورة الإسلامية الى مؤتمر "جيش الملائكة" الوطني وأضاف، "لقد لعبت المرأة الإيرانية دورا رائدا في جميع مشاهد الثورة وتاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتم خلال هذا الحفل التكريمي الكشف عن سبعة كتب ومجلات كُتبت عن دور المرأة في الثورة الإسلامية والدفاع المقدس، وتقديم شهادات تقديرية لست نساء مضحيات ومعاقات وأسيرات محررات.

/انتهى/

رمز الخبر 1912552

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